НАТО покладає відповідальність за "трагедію" Афганістану на місцеву владу

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Політичному керівництву Афганістану не вдалося протистояти талібам і досягти мирного вирішення, якого відчайдушно хотіли афганці, — що і призвело до “трагедії”, яка відбувається сьогодні в країні. Про це під час брифінгу у вівторок заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.

Цитата

“За останні два тижні ми стали свідками військового і політичного колапсу з несподіваною швидкістю. Частини афганських сил безпеки хоробро билися, але не змогли забезпечити безпеку країни. Тому що в кінцевому підсумку політичного керівництва Афганістану не вдалося протистояти талібам і досягти мирного вирішення, якого відчайдушно хотіли афганці”, — заявив Столтенберг.

“Цей провал афганського керівництва призвів до трагедії, яку ми сьогодні окреслюємо”, — додав генсек.

Деталі

Він також висловив подяку військовим силам країн-партнерів по НАТО, зокрема Туреччині, США та Великої Британії, за їх ключову роль в забезпеченні безпеки аеропорту Кабула.

“Операції в аеропорту на даний момент тривають, і на сьогоднішній зустрічі партнери заявили, що відправляють туди додаткові літаки... Ми як і раніше прихильні завершенню евакуації, включаючи наших афганських колег, як можна швидше. Аеропорт, дороги і пункти пропуску повинні бути відкриті”, — підкреслив Столтенберг.

Доповнення

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

В аеропорту Кабула припинили літати комерційні рейси. Напередодні в аеропорту спостерігався хаос через натовп бажаючих покинути країну.

У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.

Так, в ніч на 17 серпня американські військово-повітряні сили безпечно евакуювали близько 640 афганців з Кабула на вантажному літаку.

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