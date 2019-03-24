НАТО планирует построить хранилища военной техники США в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. НАТО подтвердила, что планирует создать хранилище для военной техники США в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
НАТО в субботу подтвердила, что планирует создание хранилища военной техники США в Польше, поскольку Альянс усиливает свою оборону в условиях усиления российского давления, пишет издание.
Wall Street Journal сообщила, что объект в 260 миллионов долларов будет расположен в районе Повидз, около 200 км (120 миль) к западу от Варшавы.
Строительные работы начнутся в этом году и займут два года, пишет издание. Также, официальный представитель НАТО подтвердил, что отчет был точным.
Напомним, на военном полигоне вблизи города Дравско-Поморское на севере Польши стартовали масштабные американо-польские военные учения. Участие в подготовках берут 1,5 тысячи солдат США и около 700 единиц военной техники.