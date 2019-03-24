НАТО планирует построить хранилища военной техники США в Польше

НАТО в субботу подтвердила, что планирует создание хранилища военной техники США в Польше, поскольку Альянс усиливает свою оборону в условиях усиления российского давления, пишет издание.

Wall Street Journal сообщила, что объект в 260 миллионов долларов будет расположен в районе Повидз, около 200 км (120 миль) к западу от Варшавы.

Строительные работы начнутся в этом году и займут два года, пишет издание. Также, официальный представитель НАТО подтвердил, что отчет был точным.

Напомним, на военном полигоне вблизи города Дравско-Поморское на севере Польши стартовали масштабные американо-польские военные учения. Участие в подготовках берут 1,5 тысячи солдат США и около 700 единиц военной техники.