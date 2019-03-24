НАТО планує побудувати сховища військової техніки США у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. НАТО підтвердила, що планує створити сховище для військової техніки США в Польщі. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.
НАТО у суботу підтвердила, що планує створення сховища військової техніки США в Польщі, оскільки Альянс посилює свою оборону в умовах посилення російського тиску, пише видання.
Wall Street Journal повідомила, що об'єкт у 260 мільйонів доларів буде розташований у районі Повідз, близько 200 км (120 миль) на захід від Варшави.
Будівельні роботи розпочнуться у цьому році і займуть два роки, пише видання. Також, офіційний представник НАТО підтвердив, що звіт був точним.
Нагадаємо, на військовому полігоні поблизу міста Дравсько-Поморське на півночі Польщі стартували масштабні американсько-польські військові навчання. Участь у вишколах беруть 1,5 тисячі солдатів США та близько 700 одиниць військової техніки.