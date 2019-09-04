НАТО поддержит усилия США по достижению мира в Афганистане

Сообщается, что Столтенберг также осудил недавние теракты в Афганистане, в частности, совершенное накануне нападение на район Кабула Green Village, где проживают иностранные дипломаты. Тогда ответственность за взрыв, унесший жизни не менее 16 человек, взяла на себя радикальная исламистская группировка "Талибан".

"НАТО продолжит оказывать поддержку афганским силам безопасности", - заверил Столтенберг.

В свою очередь, Помпео также положительно оценил итоги переговоров.

"США сотрудничают плечом к плечу с союзниками по НАТО, чтобы справиться с общими задачами в сфере безопасности", - сказал он.

Напомним, 2-3 сентября Государственный секретарь США Майкл Помпео находился с визитом в Брюсселе, где у него запланирован ряд встреч.