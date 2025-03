Помпео посетит Брюссель и встретится с лидерами НАТО и ЕС

"Госсекретарь США Майк Помпео отправится в Брюссель 2-3 сентября, где встретится с лидерами ЕС и НАТО, чтобы обсудить трансатлантическое сотрудничество для продвижения общих глобальных приоритетов", - говорится в сообщении.

В заявлении для прессы Госдепа США говорится, что Помпео встретится, в частности, с избранным президентом Европейского Совета, премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейского парламента Давидом Сассоли, выбранной президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, исполняющим обязанности министра иностранных дел Испании Хосеп Боррель.

