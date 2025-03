Помпео відвідає Брюссель та зустрінеться із лідерами НАТО та ЄС

"Держсекретар США Майк Помпео відправиться до Брюсселя 2-3 вересня, де зустрінеться з лідерами ЄС та НАТО, аби обговорити трансатлантичне співробітництво для просування наших спільних глобальних пріоритетів", - йдеться у повідомленні.

У заяві для преси Держдепу США йдеться про те, що Помпео зустрінеться, зокрема, з обраним президентом Європейської Ради, прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем, генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Європейського парламенту Давидом Сассолі, обраною президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, виконувачем обов'язки міністра закордонних справ Іспанії Жозепом Боррелєм.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі з Пенсом Зеленський заявив, що чекає на діалог з Трампом.

.@SecPompeo will travel to #Brussels September 2-3 to meet with EU and NATO leaders to discuss Transatlantic cooperation to advance our shared global priorities. pic.twitter.com/dGaeQNnwhE

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 1, 2019