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НАТО підтримає зусилля США щодо досягнення миру в Афганістані

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. На зустрічі в Брюсселі генсек НАТО Йенс Столтенберг запевнив держсекретаря США Майка Помпео щодо підтримки мирних переговорів з "Талібаном" і засудив теракти в Афганістані. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Повідомляється, що Столтенберг також засудив нещодавні теракти в Афганістані, зокрема, вчинене напередодні напад на район Кабула Green Village, де проживають іноземні дипломати. Тоді відповідальність за вибух, що забрала життя не менше 16 осіб, взяло на себе радикальне ісламістське угруповання "Талібан".

"НАТО продовжить надавати підтримку афганським силам безпеки", - запевнив Столтенберг.

У свою чергу, Помпео також позитивно оцінив підсумки переговорів.

"США співпрацюють пліч-о-пліч з союзниками по НАТО, щоб впоратися з загальними завданнями у сфері безпеки", - сказав він.

Нагадаємо, 2-3 вересня Державний секретар США Майкл Помпео перебував з візитом у Брюсселі, де у нього запланований ряд зустрічей.

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