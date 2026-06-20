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НАТО объявило конкурс на поиск способов блокировки аэродромов РФ с призовым фондом €250 тыс

Киев • УНН

 • 1998 просмотра

НАТО объявило конкурс Persistent Airfield Denial для поиска технологий длительного вывода из строя аэродромной инфраструктуры противника. Призовой фонд конкурса составляет 250 тысяч евро.

НАТО объявило конкурс на поиск способов блокировки аэродромов РФ с призовым фондом €250 тыс

Командование НАТО по трансформации совместно с Совместным центром НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию запустили инновационный конкурс Persistent Airfield Denial, целью которого является поиск решений для длительного вывода из строя аэродромной инфраструктуры противника. Призовой фонд конкурса составляет 250 тысяч евро, сообщает УНН со ссылкой на Defense Express.

Детали

В рамках конкурса участникам предлагается разработать технологии, которые позволят поражать самолеты, взлетно-посадочные полосы, склады горюче-смазочных материалов, боеприпасов и другие объекты авиационной инфраструктуры. При этом НАТО не ограничивает участников в выборе технологий или архитектуры решений, главным требованием является их практическая эффективность.

Ставка на автономные системы и устойчивость к РЭБ

Среди возможных решений рассматриваются дроны различных классов, автономные или полуавтономные барражирующие боеприпасы, роевые системы и альтернативные способы доставки средств поражения. В то же время предложенные технологии должны работать на значительных дистанциях, быть устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы, действовать без спутниковой навигации и связи с оператором, а также эффективно функционировать в любых погодных условиях.

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Отдельным требованием является готовность решения к быстрому развертыванию. Уровень технологической готовности должен соответствовать стадии прототипа, а первая версия системы должна быть готова к поставке примерно через полтора месяца после завершения испытаний. Полноценное внедрение должно быть возможным в течение года.

Подача заявок продлится до 20 июля 2026 года. После этого финалисты представят свои разработки экспертам НАТО. Ранее Альянс уже проводил подобные конкурсы для поиска решений противодействия управляемым авиабомбам и беспилотникам на оптоволокне.

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Степан Гафтко

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