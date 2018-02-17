НАТО может возглавить женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Следующим Генеральным секретарем Североатлантического Альянса может стать министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt, со ссылкой на информированные источники в НАТО, пишет УНН.
Издание пишет, что имя Урсулы фон дер Ляйен называется в высших кругах НАТО, как возможной преемницы действующего Генсека Йенса Столтенберга.
“Министр обороны Германии фон дер Лейен пользуется отличной репутацией в альянсе. У нее острое чувство стратегии, у нее много опыта, все ее министры слушают ее, когда она говорит”, — говорит источник в Альянсе.
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Сменить Столтенберга на посту руководителя организации она сможет через два года. Однако, по информации издания, Турция выступает против кандидатуры Ляйен и готова поддержать ее при выполнении условий, которые, однако не называются.
Урсула фон дер Ляйен возглавляет оборонное ведомство Германии с 2013 года, ранее она была министром по вопросам семьи, а также министром труда и социальной политики.