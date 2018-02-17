НАТО може очолити жінка

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Наступним Генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу може стати міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt, з посиланням на інформовані джерела в НАТО, пише УНН.

Видання пише, що ім’я Урсули фон дер Ляйен називається в вищих колах НАТО, як можливої ​​наступниці чинного Генсека Йенса Столтенберга.

“Міністр оборони Німеччини фон дер Лейен користується відмінною репутацією в альянсі. У неї гостре почуття стратегії, у неї багато досвіду, всі міністри слухають її, коли вона говорить”, - говорить джерело в Альянсі.

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Змінити Столтенберга на посаді керівника організації вона зможе через два роки. Однак, за інформацією видання, Туреччина виступає проти кандидатури Ляйен і готова підтримати її при виконанні умов, які, однак не називаються.

Урсула фон дер Ляйен очолює оборонне відомство Німеччини з 2013 року, раніше вона була міністром з питань сім’ї, а також міністром праці та соціальної політики.

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