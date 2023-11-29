НАТО и ЕС должны сотрудничать для удовлетворения оборонных потребностей Украины - Кулеба
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает НАТО и ЕС сотрудничать в укреплении их общей оборонной промышленности для удовлетворения потребностей Украины в вооружениях. Кулеба подчеркивает, что военно-промышленному потенциалу необходимы системные улучшения, а не просто индивидуальная поддержка.
НАТО и Европейскому Союзу нужно сотрудничать в вопросе производства вооружения для того, чтобы удовлетворить потребности Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба журналистам в штаб-квартире НАТО, передает корреспондент УНН.
Кулеба отметил, что Украина уже говорила о необходимости развития оборонно-промышленного комплекса стран ЕС и НАТО, как целостного механизма.
Это очень важно, потому что ни одна страна сама по себе, если будет работать только со своими оборонными индустриями, не способна удовлетворить потребности Украины или собственного государства в оружии и снарядах. Для того, чтобы решить эту проблему нужно, чтобы НАТО и ЕС начали смотреть на свои оборонные индустрии как на целостный комплекс. Убрали все ненужные регуляторные ограничения, имели общую политику поддержки частного бизнеса
Он отметил, что сегодня впервые услышал, что то о чем так долго говорила и призывала Украина – срезонировало.
Кулеба отметил, что представители НАТО и ЕС уже говорят не только о том, что они будут поддерживать свои оборонные компании, а о том, что нужно действительно создавать систему.
"Потому что только целостная система оборонно-промышленного комплекса способна удовлетворить потребности этой войны", - сказал Кулеба.
Дополнение
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит недостатка политической воли в вопросе поставки Украине миллиона обещанных ЕС боеприпасов, но признает, что есть технические вопросы, в которых должны разобраться специалисты.
НАТО и ЕС должны сотрудничать для удовлетворения оборонных потребностей Украины - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает НАТО и ЕС сотрудничать в укреплении их общей оборонной промышленности для удовлетворения потребностей Украины в вооружениях. Кулеба подчеркивает, что военно-промышленному потенциалу необходимы системные улучшения, а не просто индивидуальная поддержка.
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