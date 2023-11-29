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НАТО и ЕС должны сотрудничать для удовлетворения оборонных потребностей Украины - Кулеба

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 16:53  •  9392 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает НАТО и ЕС сотрудничать в укреплении их общей оборонной промышленности для удовлетворения потребностей Украины в вооружениях. Кулеба подчеркивает, что военно-промышленному потенциалу необходимы системные улучшения, а не просто индивидуальная поддержка.

НАТО и Европейскому Союзу нужно сотрудничать в вопросе производства вооружения для того, чтобы удовлетворить потребности Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба журналистам в штаб-квартире НАТО, передает корреспондент УНН.

Кулеба отметил, что Украина уже говорила о необходимости развития оборонно-промышленного комплекса стран ЕС и НАТО, как целостного механизма.

Это очень важно, потому что ни одна страна сама по себе, если будет работать только со своими оборонными индустриями, не способна удовлетворить потребности Украины или собственного государства в оружии и снарядах. Для того, чтобы решить эту проблему нужно, чтобы НАТО и ЕС начали смотреть на свои оборонные индустрии как на целостный комплекс. Убрали все ненужные регуляторные ограничения, имели общую политику поддержки частного бизнеса 

- сказал Кулеба.

Он отметил, что сегодня впервые услышал, что то о чем так долго говорила и призывала Украина – срезонировало.

Кулеба отметил, что представители НАТО и ЕС уже говорят не только о том, что они будут поддерживать свои оборонные компании, а о том, что нужно действительно создавать систему.

"Потому что только целостная система оборонно-промышленного комплекса способна удовлетворить потребности этой войны", - сказал Кулеба.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит недостатка политической воли в вопросе поставки Украине миллиона обещанных ЕС боеприпасов, но признает, что есть технические вопросы, в которых должны разобраться специалисты. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
НАТО та ЄС мають співпрацювати для задоволення оборонних потреб України - Кулеба
NATO and the EU should cooperate to meet the defense needs of Ukraine - Kuleba
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НАТО и ЕС должны сотрудничать для удовлетворения оборонных потребностей Украины - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает НАТО и ЕС сотрудничать в укреплении их общей оборонной промышленности для удовлетворения потребностей Украины в вооружениях. Кулеба подчеркивает, что военно-промышленному потенциалу необходимы системные улучшения, а не просто индивидуальная поддержка.

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