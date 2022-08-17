НАТО готово вмешаться, если стабильность Сербии и Косово окажется под угрозой

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«Несмотря на то, что ситуация на местах улучшилась, все стороны, особенно официальные лица из Белграда и Приштины, обязаны предотвратить новую эскалацию», — заявил Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Вучичем в Брюсселе.

«Я призываю все стороны проявлять сдержанность и избегать насилия. НАТО продолжает внимательно следить за ситуацией на местах. Наша миротворческая миссия КФОР по-прежнему сосредоточена на своем мандате ООН. Если стабильность окажется под угрозой, КФОР готово вмешаться», - сказал он.

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