НАТО готово вмешаться, если стабильность Сербии и Косово окажется под угрозой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Миротворческие силы НАТО в Косово готовы вмешаться, если стабильность между Сербией и Приштиной окажется под угрозой, заявил глава альянса после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем по поводу недавней напряженности между соседями на западных Балканах. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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«Несмотря на то, что ситуация на местах улучшилась, все стороны, особенно официальные лица из Белграда и Приштины, обязаны предотвратить новую эскалацию», — заявил Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Вучичем в Брюсселе.
«Я призываю все стороны проявлять сдержанность и избегать насилия. НАТО продолжает внимательно следить за ситуацией на местах. Наша миротворческая миссия КФОР по-прежнему сосредоточена на своем мандате ООН. Если стабильность окажется под угрозой, КФОР готово вмешаться», - сказал он.
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