НАТО готове втрутитися, якщо стабільність Сербії та Косова опиниться під загрозою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Миротворчі сили НАТО в Косові готові втрутитися, якщо стабільність між Сербією та Приштиною опиниться під загрозою, заявив глава альянсу після переговорів із президентом Сербії Олександром Вучичем щодо нещодавньої напруженості між сусідами на західних Балканах. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Цитата
«Незважаючи на те, що ситуація на місцях покращилася, всі сторони, особливо офіційні особи з Белграда та Пріштини, зобов'язані запобігти новій ескалації», — заявив Йєнс Столтенберг на спільній пресконференції з Вучичем у Брюсселі.
«Я закликаю всі сторони виявляти стриманість та уникати насильства. НАТО продовжує уважно стежити за ситуацією на місцях. Наша миротворча місія КФОР, як і раніше, зосереджена на своєму мандаті ООН. Якщо стабільність виявиться під загрозою, КФОР готовий втрутитися», - сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Приштина готується ліквідувати сербів на півночі Косова - президент Вучич