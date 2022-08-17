НАТО готове втрутитися, якщо стабільність Сербії та Косова опиниться під загрозою

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«Незважаючи на те, що ситуація на місцях покращилася, всі сторони, особливо офіційні особи з Белграда та Пріштини, зобов'язані запобігти новій ескалації», — заявив Йєнс Столтенберг на спільній пресконференції з Вучичем у Брюсселі.

«Я закликаю всі сторони виявляти стриманість та уникати насильства. НАТО продовжує уважно стежити за ситуацією на місцях. Наша миротворча місія КФОР, як і раніше, зосереджена на своєму мандаті ООН. Якщо стабільність виявиться під загрозою, КФОР готовий втрутитися», - сказав він.

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