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НАТО достигло консенсуса относительно предоставления ПВО для Украины - Рютте

НАТО достигло консенсуса относительно предоставления ПВО для Украины - Рютте

Киев  •  УНН

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Генсек НАТО Марк Рютте заявил о консенсусе по приоритетности защиты украинской инфраструктуры. Альянс планирует обеспечить поставки необходимого оборудования Украине в ближайшее время.

После вчерашней встречи в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой члены НАТО согласились, что предоставление систем противовоздушной обороны для защиты инфраструктуры Украины от российских атак должно быть приоритетом, заявил сегодня утром журналистам генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, сообщает УНН со ссылкой на Tagesschau.

Вчера вечером за столом было достигнуто четкого консенсуса в том, что поддержка Украины, особенно ее инфраструктуры, должна быть приоритетом

- заявил Рютте. 

Он выразил уверенность в том, что союзники обеспечат поставки всего, что они могут предоставить Украине, в ближайшие дни и недели. 

Дополнение 

3 декабря Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны НАТО предоставить дополнительно 20 систем противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры зимой.

После этого Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращениии указал, что Украина в декабре ожидает системы противовоздушной обороны от нескольких партнеров, ведь зима - это огромное искушение для российских террористов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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