На следующей неделе Рада рассмотрит вопрос уменьшения количества комитетов - Парубий

"Сейчас у нас на повестке дня два законопроекта, которые были обсуждены на диалогах Моне - это законопроект о количественном составе (парламентских - ред.) комитетов и законопроект о распределении комитетов между фракциями по методике, которая внедрена в европейском парламенте.

Я надеюсь, что уже на следующей пленарной неделе мы сможем эти два законопроекта проговорить и надеюсь принять по ним положительные решения", - заявил Парубий.

Напомним, на прошлой неделе, Рада планировала уволить Гонтареву и рассмотреть вопрос о назначении на эту должность Якова Смолия. Также в ВР ожидали отчет о деятельности Гонтаревой на посту главы НБУ, однако эти вопросы не были рассмотрены.