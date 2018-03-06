Наступного тижня Рада розгляне питання зменшення кількості комітетів - Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Наступного пленарного тижня Верховна Рада України розгляне два законопроекти, які направлені на зменшення кількості комітетів і їх розподілу між фракціями. Про це під час конференції, присвяченій реформі парламенту заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Заразу нас на порядку денному є два законопроекти, які були обговорені на діалогах Моне — це законопроект про кількісний склад (парламентських — ред.) комітетів і законопроект про розподіл комітетів між фракціями за методикою, яка запроваджена в європейському парламенті.
Я сподіваюсь, що вже наступного пленарного тижня ми зможемо ці два законопроекти проговорити і сподіваюсь прийняти по них позитивні рішення”, — заявив А.Парубій.
Нагадаємо, минулого тижня, Рада планувала звільнити Гонтареву та розглянути питання про призначення на цю посаду Якова Смолія. Також у ВР очікували на звіт про діяльність Гонтаревої на посаді голови НБУ, проте ці питання не були розглянуті.