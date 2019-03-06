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7 марта, 13:58 • 118801 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116369 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140962 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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На следующей неделе Луценко, Авакова и Грицака пригласят на ВСК по Гандзюк

На следующей неделе Луценко, Авакова и Грицака пригласят на ВСК по Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 13545 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. На следующей неделе, 14 марта, генерального прокурора Юрия Луценко, главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака пригласят на заседание временной следственной комиссии (ВСК) по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на других общественных активистов. Об этом сообщил народный депутат Украины (внефракционный) Борислав Береза в комментарии корреспонденту УНН.

"(Члены ВСК - ред.) определили, что в ближайшее время состоится два заседания - в четверг и вторник следующей сессионной недели (14 и 12 марта соответственно - ред.). На одно заседание будет приглашен генпрокурор, глава МВД и председатель СБУ - в четверг. Во вторник будет заседание, на которое пригласим голову прокуратуры города Киева господина Романа Говду и главу киевской полиции - г. Крищенко", - отметил нардеп.

По его словам, с правоохранителями столицы члены ВСК планируют обсудить вопросы нападений на активистов в Киеве.
При этом он добавил, что заседание ВСК как такое сегодня не состоялось из-за отсутствия кворума, однако присутствовавшие члены определили приоритетные направления дальнейшей работы. Также члены комиссии поддержали предложение о проведении выездных заседаний в Северодонецке и Харькове, где также остро стоит проблемы нападения на общественных активистов. Даты этих выездных заседаний, по словам Березы, ВСК определит на очередном заседании.

Напомним, 28 февраля Верховная Рада Украины проголосовала за проект постановления о предварительном отчете Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на херсонская активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, которой продолжила работу ВСК еще на три месяца.

Как сообщал УНН ранее, 6 ноября 2018 ВР создала ВСК, которая должна выяснить, качественно ли правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.

31 июля 2018 года Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки. 4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

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