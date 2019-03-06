Наступного тижня Луценка, Авакова і Грицака запросять на ТСК по Гандзюк

"(Члени ТСК – ред.)визначили, що в найближчий час відбудеться два засідання – у четвер і вівторок наступного сесійного тижня (14 і 12 березня відповідно – ред.). На одне засідання буде запрошений генпрокурор, голова МВС та голова СБУ – у четвер. У вівторок буде засідання, на яке запросимо голову прокуратури міста Києва пана Романа Говду і голову київської поліції – пана Крищенка", - зазначив нардеп.



За його словами, з правоохоронцями столиці члени ТСК планують обговорити питання нападів на активістів у Києві.

При цьому він додав, що засідання ТСК як таке сьогодні не відбулось через відсутність кворуму, однак присутні члени визначили пріоритетні напрями подальшої роботи. Також члени комісії підтримали пропозицію про проведення виїзних засідань у Сєвєродонецьку і Харкові, де також гостро стоїть проблеми нападу на громадських активістів. Дати цих виїзних засідань, за словами Берези, ТСК визначить на черговому засіданні.



Нагадаємо, 28 лютого Верховна Рада України проголосувала за проект постанови про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії ВР для проведення розслідування відомостей щодо нападів на херсонську активістку Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, якою продовжила роботу ТСК ще на три місяці.



Як повідомляв УНН раніше, 6 листопада 2018 року ВР створила ТСК, яка повинна з'ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.



31 липня 2018 року Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки. 4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.