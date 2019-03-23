На следующей неделе киевлян ожидают дожди - синоптики

"Завтра в Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 6-11 ° тепла. 25-26 марта переменная облачность. 25 марта ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, 26 марта небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2 ° мороза до 3 ° тепла, днем 25 марта 6-11 °, 26 марта 4-9 ° тепла", - сообщили синоптики.

В пресс-службе добавили, что в Киевской области 27- 28 марта без существенных осадков, лишь днем 27 марта небольшой дождь местами с мокрым снегом. Температура ночью 27 марта от 2 ° тепла до 3 ° мороза, 28 марта 1-6 ° мороза; днем 3-8 ° тепла.



Как сообщал УНН, на следующей неделе в Украине до 6 градусов мороза .