Наступного тижня киян очікують дощі - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Завтра у Києві мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Завтра у Київській області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 6-11° тепла. 25-26 березня мінлива хмарність. 25 березня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, 26 березня невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла; вдень 25 березня 6-11°, 26 березня 4-9° тепла", - повідомили синоптики.
У прес-службі додали, що на Київщині 27- 28 березня без істотних опадів, лише вдень 27 березня невеликий дощ подекуди з мокрим снігом. Температура вночі 27 березня від 2° тепла до 3° морозу, 28 березня 1-6° морозу; вдень 3-8° тепла.
Як повідомляв УНН, наступного тижня в Україні до 6 градусів морозу.