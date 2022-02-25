В следующий раз попробую подвинуть график войны: Зеленский резко ответил премьер-министру Италии

Детали

Во время выступления в парламенте Драги сообщил, что договорился о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским в 10:30, пишет il Fatto Quotidiano. Однако президент “был недоступен”.

“Сегодня в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомеля и Мелитополя были тяжелые бои. Гибли люди. В следующий раз я попытаюсь сдвинуть график войны, чтобы поговорить с MarioDraghi в конкретное время. А Украина тем временем продолжает бороться за своих людей”, - ответил президент Украины.

Сегодня в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомеля и Мелитополя были тяжелые бои. Гибли люди. В следующий раз я попытаюсь сдвинуть график войны, чтобы поговорить с#MarioDraghiв конкретное время. А Украина тем временем продолжает бороться за своих людей.

Ранее

Киев вступил в фазу обороны, в городе обезвредили диверсионные группы россиян, сообщил мэр города Кличко.