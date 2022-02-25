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Наступного разу спробую посунути графік війни: Зеленський різко відповів прем'єр-міністру Італії

Наступного разу спробую посунути графік війни: Зеленський різко відповів прем'єр-міністру Італії

Київ • УНН

 • 1461203 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на слова прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі про те, що він не вийшов сьогодні на зв’язок за домовленим часом. Відповідь Зеленський опублікував на сторінці у Twitter, пише УНН.

Деталі

Під час виступу у парламенті Драгі повідомив, що домовився про телефонну розмову з Володимиром Зеленським о 10:30, пише il Fatto Quotidiano. Проте президент “був недоступний”.

“Сьогодні о 10:30 на підступах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя були тяжкі бої. Гинули люди. Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з MarioDraghi в конкретний час. А Україна тим часом продовжує боротися за своїх людей”, - відповів президент України.

Сьогодні о 10:30 на підступах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя були тяжкі бої. Гинули люди. Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з #MarioDraghi в конкретний час. А Україна тим часом продовжує боротися за своїх людей.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

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