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Київ вступив у фазу оборони – Кличко

Київ вступив у фазу оборони – Кличко

Київ • УНН

 • 162043 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Київ вступив у фазу оборони, в місті знешкоджують диверсійні групи росіян. Про це на брифінгу в п’ятницю заявив міський голова Віталій Кличко, пише УНН.

Цитата

“Місто вступило у фазу оборони. Зараз в деяких районах Києва лунають постріли і вибухи, які ви чуєте. Українські військові знешкоджують диверсійні групи росіян... Деякі з них вже проникли в Київ. І ворог хоче поставити на коліна столицю та нас з вами знищити. Всі, хто можуть обороняти місто, повинні долучатись і допомагати нашим воїнам. ЗСУ сьогодні демонструють героїзм та самопожертву заради нас з вами", — сказав Кличко.

Деталі

Мер закликав киян залишатися вдома або в укриттях, щоб не наражатися на небезпеку. Виходити можна тільки, якщо за сигналу повітряної тривоги ви прямуєте в укриття.

З його слів, російська армія атакувала місто сьогодні після 4ранку, серію ракетних ударів завдали по житловим районам столиці. Після потрапляння уламків ракети сильно постраждав житловий будинок на Кошиця 7а. поранення отримало четверо мешканців будинку. Також через наїзд російської техніки на приватне авто на Оболоні постраждав мирний мешканець похилого віку – він перебуває в реанімації в лікарні швидкої допомоги. Його стан тяжкий.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.

На всій території України ввели воєнний стан.

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