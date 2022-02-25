Киев вступил в фазу обороны – Кличко

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“Город вступил в фазу обороны. Сейчас в некоторых районах Киева раздаются выстрелы и взрывы, которые вы слышите. Украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян. Некоторые из них уже проникли в Киев. И враг хочет поставить на колени столицу и нас с вами уничтожить. Все, кто могут оборонять город, должны приобщаться и помогать нашим воинам. ВСУ сегодня демонстрируют героизм и самопожертвование ради нас с вами", — сказал Кличко.

Детали

Мэр призвал киевлян оставаться дома или в укрытиях, чтобы не подвергаться опасности. Выходить можно только, если по сигналу воздушной тревоги вы направляетесь в укрытие.

По его словам, российская армия атаковала город сегодня после 4 утра, серию ракетных ударов нанесли по жилым районам столицы. После попадания обломков ракеты сильно пострадал жилой дом на Кошица 7а. Ранения получили четверо жителей дома. Также из-за наезде российской техники на частное авто на Оболони пострадал мирный житель преклонного возраста - он находится в реанимации в больнице скорой помощи. Его состояние тяжелое.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.