Следующая неделя в Украине начнется с дождей

"Завтра (25 марта - ред.) в большинстве областей Правобережья, 26-27 марта в Украине небольшой дождь, в западных и северных областях с мокрым снегом", - спрогнозировали синоптики.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью от 4° мороза до 3° тепла; днем завтра 7-13° тепла, во вторник и среду несколько холоднее.

Напомним, из-за повышения температуры днем в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в течение выходных, 23-24 марта, возможен сход лавин.