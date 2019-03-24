Наступний тиждень в Україні розпочнеться з дощів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У більшості областей Правобережжя 25 березня, а 26-27 березня – по Україні очікується невеликий дощ, у західних та північних областях – з мокрим снігом. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра (25 березня - ред.) у більшості областей Правобережжя, 26-27 березня в Україні невеликий дощ, у західних та північних областях з мокрим снігом", - спрогнозували синоптики.
Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с.
Температура вночі від 4° морозу до 3° тепла; вдень завтра 7-13° тепла, у вівторок та середу дещо холодніше.
Нагадаємо, через підвищення температури вдень у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей упродовж вихідних, 23-24 березня, можливе сходження лавин.