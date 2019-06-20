На следующей неделе украинцев ожидают кратковременные дожди

24-25 июня в западной части кратковременные дожди, грозы; температура ночью 13-19°, днем 23-29°.

На остальной территории страны местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-22°, днем 27-33°, на юге и востоке страны местами до 36°.

Напомним, на западе Украины до конца недели ожидаются грозовые дожди, на остальной территории преимущественно сухая и жаркая погода.