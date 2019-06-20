На следующей неделе украинцев ожидают кратковременные дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Следующая рабочая неделя начнется с кратковременных дождей, которые пройдут практически по всей Украине. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
24-25 июня в западной части кратковременные дожди, грозы; температура ночью 13-19°, днем 23-29°.
На остальной территории страны местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-22°, днем 27-33°, на юге и востоке страны местами до 36°.
Напомним, на западе Украины до конца недели ожидаются грозовые дожди, на остальной территории преимущественно сухая и жаркая погода.