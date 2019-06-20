Наступного тижня на українців очікують короткочасні дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Наступний робочий тиждень почнеться з короткочасних дощів, які пройдуть практично по всій Україні. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
24- 25 червня у західній частині короткочасні дощі, грози; температура вночі 13-19°, вдень 23-29°.
На решті території країни місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 16-22°; вдень 27-33°, на півдні та сході країни місцями до 36°.
Нагадаємо, на заході України до кінця тижня очікуються грозові дощі, на решті території переважно суха та жарка погода.