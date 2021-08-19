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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 43256 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 82254 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 101589 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 149204 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 128935 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 123854 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Следующий соперник сборной Украины огласил заявку на матч отбора к ЧМ-2022

Следующий соперник сборной Украины огласил заявку на матч отбора к ЧМ-2022

Киев  •  УНН

 • 15265 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Сборная Казахстана по футболу объявила состав своей команды на сентябрьские поединки отборочного цикла ЧМ-2022 с Украиной, Финляндией и Боснией и Герцеговиной, сообщает УНН со ссылкой на сайт Казахстанской футбольной федерации (КФФ).

Детали

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов огласил список из 26-ти исполнителей, которых он вызвал на сентябрьские матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года:

Вратари: Стас Покатилов (“Кайрат”), Мухамеджан Сейсен (“Тараз”), Игорь Шацкий ( “Шахтер” К).

Защитники: Марат Быстров (“Ахмат”, Россия), Абзал Бейсебеков (“Астана”), Темирлан Ерланов, Юрий Логвиненко (оба — “Актобе”), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все — “Тобол”), Нурали Алипий, Ян Вороговський (оба — “Кайрат”), Алибек Касим (“Кызыл-Жар СК”), Максат Тайкенов (“Каспий”), Эркин Тапалов (“Акжаик”).

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Владислав Васильев (“Андижан”, Узбекистан), Исламбек Куат (“Астана”), Асхат Тагиберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев, Самат Жаринбетов (все — “Тобол”), Рамазан Оразов (“Актобе”).

Нападающие: Айдос Таттибаев (“Шахтер” К), Артур Шушеначев (“Кайрат”), Алексей Щеткин (“Ротор”, Россия).

Дополнение

Поединок отбора ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины состоится 1 сентября в Нур-Султане. Его старт состоится в 17:00.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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