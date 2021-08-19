Наступний суперник збірної України оголосив заявку на матч відбору до ЧС-2022

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Збірна Казахстану з футболу оголосила склад своєї команди на вересневі поєдинки відбірного циклу ЧС-2022 з Україною, Фінляндією та Боснією і Герцеговиною, повідомляє УНН з посиланням на сайт Казахстанської футбольної федерації (КФФ).

Деталі

Головний тренер збірної Казахстану Талгат Байсуфінов оголосив список із 26-ти виконавців, яких він викликав на вересневі матчі відбірного циклу чемпіонату світу 2022 року:

Воротарі: Стас Покатілов ("Кайрат"), Мухамеджан Сейсен ("Тараз"), Ігор Шацький ("Шахтар" К).

Захисники: Марат Бистров ("Ахмат", Росія), Абзал Бейсебеков ("Астана"), Темірлан Ерланов, Юрій Логвиненко (обидва — "Актобе"), Сергій Малий, Олександр Марочкін, Руслан Валіуллін (усі — "Тобол"), Нурали Аліп, Ян Вороговський (обидва — "Кайрат"), Алібек Касим ("Кизил-Жар СК"), Максат Тайкенов ("Каспій"), Еркін Тапалов ("Акжаїк").

Півзахисники: Бахтієр Зайнутдінов (ЦСКА, Росія), Владислав Васильєв ("Андижан", Узбекистан), Ісламбек Куат ("Астана"), Асхат Тагиберген, Серікжан Мужиков, Азат Нургалієв, Самат Жаринбетов (усі — "Тобол"), Рамазан Оразов ("Актобе").

Нападники: Айдос Таттибаєв ("Шахтар" К), Артур Шушеначев ("Кайрат"), Олексій Щоткін ("Ротор", Росія).

Доповнення

Поєдинок відбору ЧС-2022 між збірними Казахстану та України відбудеться 1 вересня в Нур-Султані. Його старт пройде о 17:00.

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