Следующий саммит Южной Кореи и КНДР состоится в Пхеньяне в конце сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Южная Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) договорились в понедельник о дате и месте проведения третьего саммита между президентом Южной Кореи Мун Дже Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
После переговоров на высоком уровне между двумя сторонами было обнародовано совместное заявление, в котором указано, что две Кореи договорились провести саммит Мун-Ким в Пхеньяне до конца сентября.
Однако другие подробности по графику встречи не обнародованы.
Председатель Комитета мирного воссоединения Родины Ри Сон Вон, который возглавил делегацию из КНДР, после беседы сообщил журналистам, что детальный график саммита также уже согласован.
Отвечая на вопрос о результате переговоров, Ри сказал, что диалог прошел хорошо.
Напомним, Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын 27 апреля провели встречу в пограничном пункте Пханмунджом. Это стало первым саммитом руководителей двух стран за последние 10 лет.
Вторая встреча лидеров прошла в Пханмунджоме в мае этого года.