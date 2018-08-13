Наступний саміт Південної Кореї і КНДР відбудеться в Пхеньяні в кінці вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Південна Корея та Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) домовились в понеділок щодо дати і місця проведення третього саміту між президентом Південної Кореї Мун Дже Іном та лідером КНДР Кім Чен Ином, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Після переговорів на високому рівні між двома сторонами була оприлюднена спільна заява, в якій зазначено, що дві Кореї домовилися провести саміт Мун-Кім у Пхеньяні до кінця вересня.
Проте інших подробиць щодо графіку зустрічі не оприлюднено.
Голова Комітету мирного возз'єднання Батьківщини Рі Сон Вон, який очолив делегацію з КНДР, після бесіди повідомив журналістам, що детальний графік саміту також вже узгоджений.
Відповідаючи на запитання про результат переговорів, Рі сказав, що діалог пройшов добре.
Нагадаємо, Мун Чже Ін і Кім Чен Ин 27 квітня провели зустріч у прикордонному пункті Пханмунджом. Це стало першим самітом керівників двох країн за останні 10 років.
Друга зустріч лідерів пройшла в Пханмунджомі в травні цього року.