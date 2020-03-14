Следующая рабочая неделя в Украине начнется без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В ближайшие трое суток в Украине без осадков. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с.
Температура ночью 1-7° мороза, во вторник в западных, северных и большинстве центральных областей около 0°; днем завтра 1-7° тепла, на Закарпатье до 10°, в течение 16-17 марта повышение температуры до 5-12°.
В Киевской области завтра также без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла, в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.