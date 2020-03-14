Наступний робочий тиждень в Україні почнеться без опадів

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У найближчі три доби в Україні без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с, завтра на півдні та сході місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 1-7° морозу, у віторок в західних, північних та більшості центральних областей близько 0°; вдень завтра 1-6° тепла, на Закарпатті до 10°, протягом 16-17 березня в Україні підвищення температури до 5-12°.

На Київщині завтра також без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла, у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

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