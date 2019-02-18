Следующее заседание по делу экс-прокурора Суса состоится 26 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня в Подольском райсуде Киева состоялось очередное судебное заседание по делу экс-прокурора ГПУ Дмитрия Суса, которого обвиняют в завладении чужим имуществом на сумму более 1,2 млн грн и декларировании недостоверных сведений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Во время заседания судьи продолжили исследования письменных доказательств стороны обвинения. Следующее заседание назначено на 26 февраля этого года, в 17:00.
Ранее УНН сообщал, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило результаты проверки деклараций в отношении экс-прокурора ГПУ Дмитрия Суса и Председателя АМКУ Юрия Терентьева.
Напомним, в мае 2018 года был направлен в суд обвинительный акт против бывшего заместителя начальника Департамента - начальника управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса в совершении нескольких эпизодов присвоения, завладения, растраты чужого имущества на общую сумму более 1, 2 млн гривен путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании недостоверных сведений.
Сусу грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать должности сроком на три года с конфискацией имущества.