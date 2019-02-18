Следующее заседание по делу экс-прокурора Суса состоится 26 февраля

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 45348 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 60924 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 125344 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126847 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127790 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124189 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157649 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117760 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141364 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145239 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Следующее заседание по делу экс-прокурора Суса состоится 26 февраля

Следующее заседание по делу экс-прокурора Суса состоится 26 февраля

Киев  •  УНН

 • 8545 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня в Подольском райсуде Киева состоялось очередное судебное заседание по делу экс-прокурора ГПУ Дмитрия Суса, которого обвиняют в завладении чужим имуществом на сумму более 1,2 млн грн и декларировании недостоверных сведений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Во время заседания судьи продолжили исследования письменных доказательств стороны обвинения. Следующее заседание назначено на 26 февраля этого года, в 17:00.

Ранее УНН сообщал, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило результаты проверки деклараций в отношении экс-прокурора ГПУ Дмитрия Суса и Председателя АМКУ Юрия Терентьева.

Напомним, в мае 2018 года был направлен в суд обвинительный акт против бывшего заместителя начальника Департамента - начальника управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса в совершении нескольких эпизодов присвоения, завладения, растраты чужого имущества на общую сумму более 1, 2 млн гривен путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании недостоверных сведений.

Сусу грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать должности сроком на три года с конфискацией имущества.

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