Наступне засідання у справі екс-прокурора Суса відбудеться 26 лютого

Під час засідання судді продовжили дослідження письмових доказів сторони обвинувачення. Наступне засідання призначено на 26 лютого цього року, о 17:00.

Раніше УНН повідомляв, що Національне агентство із питань запобігання корупції затвердило результати перевірки декларацій стосовно екс-прокурора ГПУ Дмитра Суса і Голови АМКУ Юрія Терентьєва.

Нагадаємо, у травні 2018 року скеровано до суду обвинувальний акт проти колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса у вчиненні декількох епізодів привласнення, заволодіння, розтрати чужого майна на загальну суму більш як 1,2 млн гривень шляхом зловживання службовим становищем, а також в декларуванні недостовірних відомостей.

Сусу загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати посади терміном на три роки з конфіскацією майна.