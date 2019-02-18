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Наступне засідання у справі екс-прокурора Суса відбудеться 26 лютого

Наступне засідання у справі екс-прокурора Суса відбудеться 26 лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні в Подільскому райсуді Києва відбулось чергове судове засідання у справі екс-прокурора ГПУ Дмитра Суса, якого обвинувачують у заволодінні чужого майна на суму понад 1,2 млн грн і декларуванні недостовірних відомостей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під час засідання судді продовжили дослідження письмових доказів сторони обвинувачення. Наступне засідання призначено на 26 лютого цього року, о 17:00.

Раніше УНН повідомляв, що Національне агентство із питань запобігання корупції затвердило результати перевірки декларацій стосовно екс-прокурора ГПУ Дмитра Суса і Голови АМКУ Юрія Терентьєва. 

Нагадаємо, у травні 2018 року скеровано до суду обвинувальний акт проти колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса у вчиненні декількох епізодів привласнення, заволодіння, розтрати чужого майна на загальну суму більш як 1,2 млн гривень шляхом зловживання службовим становищем, а також в декларуванні недостовірних відомостей.

Сусу загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати посади терміном на три роки з конфіскацією майна.

Українські Національні Новини

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