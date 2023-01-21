Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в феврале: о чем будут говорить

Детали

По его мнению, предыдущее заседание можно назвать “бронетанковым”, а следующее “авиационным”. Он добавил, что этот “Рамштайн” нужно рассматривать комплексно с последним визитом президента Зеленского в США.

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“По моему твердому убеждению и, я уверен, мы в этом все убедимся, этот „Рамштайн“ создаст новую реальность. Я убежден, что мы можем его неофициально назвать „бронетанковым“. Уверен, что после этого заседания в развитие тех договоренностей, которые будут достигнуты, по результатам мы получим „танковый аргумент“ на поле боя. В этом сомнений нет”, — сказал Сибига.

Напомним,

20 января в Германии состоялось заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате “Рамштайн”. По его итогам Украина получит ракеты для систем NASAMS, зенитно-ракетные комплексы Avenger, системы противовоздушной обороны Patriot, и другую военную помощь.