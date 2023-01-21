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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому: про що говоритимуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому 2023 року та буде присвячено авіаційній підтримці України. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, передає УНН.

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому: про що говоритимуть

Деталі

На його думку, попереднє засідання можна назвати "бронетанковим", а наступне "авіаційним". Він додав, що цей «Рамштайн» потрібно розглядати комплексно з останнім візитом президента Зеленського до США.

Цитата

«На моє тверде переконання і, я впевнений, ми у цьому всі пересвідчимось, цей "Рамштайн" створить нову реальність. Я переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати "бронетанковим". Впевнений, що після цього засідання на розвиток тих домовленостей, які будуть досягнуті, за результатами ми отримаємо "танковий аргумент" на полі бою. У цьому сумнівів немає», — сказав Сибіга.

Нагадаємо

20 січня у Німеччині відбулося засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За його підсумками Україна отримає ракети для систем NASAMS, зенітно-ракетні комплекси Avenger, системи протиповітряної оборони Patriot, та іншу військову допомогу.

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