Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому: про що говоритимуть

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На його думку, попереднє засідання можна назвати "бронетанковим", а наступне "авіаційним". Він додав, що цей «Рамштайн» потрібно розглядати комплексно з останнім візитом президента Зеленського до США.

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«На моє тверде переконання і, я впевнений, ми у цьому всі пересвідчимось, цей "Рамштайн" створить нову реальність. Я переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати "бронетанковим". Впевнений, що після цього засідання на розвиток тих домовленостей, які будуть досягнуті, за результатами ми отримаємо "танковий аргумент" на полі бою. У цьому сумнівів немає», — сказав Сибіга.

Нагадаємо

20 січня у Німеччині відбулося засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За його підсумками Україна отримає ракети для систем NASAMS, зенітно-ракетні комплекси Avenger, системи протиповітряної оборони Patriot, та іншу військову допомогу.