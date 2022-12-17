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Наступление вражеских войск из беларуси может начаться в конце февраля – генерал Ковальчук

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Наступление вражеских войск с территории беларуси может начаться в конце февраля. Об этом в интервью’ю Sky News рассказал командующий Оперативного командования Юг, генерал-майор Андрей Ковальчук, передает УНН.

Цитата

“Мы предполагаем такие варианты, такие сценарии, и конечно, готовимся. Мы предполагаем, что могут пойти из беларуси возможно, к концу февраля – возможно, позже”, – сказал он в интервью.

Детали

Отвечая на вопрос журналиста, планирует ли российский диктатор наступать с территории беларуси, Ковальчук ответил: “Я считаю, что путин это обдумывает, мы не можем исключать такие варианты. Мы должны быть к этому готовы…Сегодня должна быть четкая наша позиция и позиция наших партнеров о том, что если путин позволит себе полную мобилизацию, то партнеры готовы предоставить все силы и средства для остановки уже не 300 тысячной армии, а миллионной армии”.

Ковальчук добавил, что верит в то, что войну удастся полностью завершить с возвращением всех украинских территорий в следующем году.

“Я хотел бы, чтобы мы в этом году поставили точку по всем вопросам. Но я верю, что в следующем году мы все же доведем все до логического завершения и победим”, – сказал генерал.

Дополнение

Как стало известно, российский диктатор владимир путин и самопровозглашенный правитель беларуси александр лукашенко встретятся 19 декабря в минске.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что визит российского диктатора владимира путина в Минск является возможностью надавить на белорусского диктатора александра лукашенко.

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