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Наступ ворожих військ з білорусі може розпочатися наприкінці лютого – генерал Ковальчук

Наступ ворожих військ з білорусі може розпочатися наприкінці лютого – генерал Ковальчук

Київ • УНН

 • 529524 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Наступ ворожих військ з території білорусі може розпочатися наприкінці лютого. Про це в інтерв’ю Sky News розповів командувач Оперативного командування Південь, генерал-майор Андрій Ковальчук, передає УНН.

Цитата

“Ми передбачаємо такі варіанти, такі сценарії, і звичайно, готуємося. Ми передбачаємо, що можуть піти з білорусі можливо, на кінець лютого – можливо, пізніше”, – сказав він в інтерв’ю.

Деталі

Відповідаючи на запитання журналіста, чи планує російський диктатор наступати з території білорусі, Ковальчук відповів: “Я вважаю, що путін це обдумує, ми не можемо відкидати такі варіанти. Ми маємо бути до цього готові…Сьогодні має бути чітка наша позиція та позиція наших партнерів про те, що якщо путін дозволить собі повну мобілізацію, то партнери готові надати всі сили і засоби для зупинки вже не 300 тисячної армії, а мільйонної армії”.

Ковальчук додав, що вірить у те, що війну вдасться повністю завершити із поверненням усіх українських територій у наступному році.

“Я хотів би, щоб ми в цьому році поставили крапку на всіх питаннях. Але я вірю, що в наступному році ми все ж таки доведемо все до логічного завершення і переможемо”, – сказав генерал.

Доповнення

Як стало відомо, російський диктатор володимир путін і самопроголошений правитель білорусі олександр лукашенко зустрінуться 19 грудня в мінську.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що візит російського диктатора володимира путіна в Мінськ є нагодою натиснути на білоруського диктатора олександра лукашенка.

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