Наступление боевиков в районе Авдеевской промзоны "захлебнулось", они отступили - Л.Матюхин
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В ходе наступления на позиции украинских войск в районе Авдеевской промзоны боевики понесли значительные потери и отступили, периодически происходят обстрелы. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин.
"Судя по тому, что слышно, периодически обстрелы (украинских позиций - ред.) еще продолжаются, но атака боевиков захлебнулась, они понесли потери и отступили", - сказал Л.Матюхин.
Он уточнил, что у боевиков потери значительно больше чем с украинской стороны.
Л.Матюхин добавил, что пока информация о количестве погибших и раненых украинских военных уточняется.
Как сообщал УНН, боевики штурмуют украинские позиции в районе Авдеевской промзоны, есть потери .