Наступ бойовиків у районі авдіївської промзони "захлинувся", вони відступили – Л.Матюхін
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. В ході наступу на позиції українських військ у районі авдіївської промзони бойовики зазнали значних втрат і відступили, періодично відбуваються обстріли. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін.
"Судячи з того, що чути, періодично обстріли (українських позицій – ред.) ще продовжуються, але атака бойовиків захлинулася, вони понесли втрати і видступили",- сказав Л.Матюхін.
Він уточнив, що у бойовиків втрати значно більші ніж з української сторони.
Л.Матюхін додав, що наразі інформація щодо кількості загиблих та поранених українських військових уточнюється.
Як повідомляв УНН, бойовики штурмують українські позиції у районі авдіївської промзони, є втрати.