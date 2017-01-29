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Наступ бойовиків у районі авдіївської промзони "захлинувся", вони відступили – Л.Матюхін

Наступ бойовиків у районі авдіївської промзони "захлинувся", вони відступили – Л.Матюхін

Київ • УНН

 • 17581 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. В ході наступу на позиції українських військ у районі авдіївської промзони бойовики зазнали значних втрат і відступили, періодично відбуваються обстріли. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін.

"Судячи з того, що чути, періодично обстріли (українських позицій – ред.) ще продовжуються, але атака бойовиків захлинулася, вони понесли втрати і видступили",- сказав Л.Матюхін.

Він уточнив, що у бойовиків втрати значно більші ніж з української сторони.

Л.Матюхін додав, що наразі інформація щодо кількості загиблих та поранених українських військових уточнюється.

Як повідомляв УНН, бойовики штурмують українські позиції у районі авдіївської промзони, є втрати.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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