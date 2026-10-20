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"Настоящий позор" — профессиональная модель раскритиковала выход Кайли Дженнер для Victoria's Secret

Киев • УНН

 • 7710 просмотра

Модель Эдрианн Карри раскритиковала участие Кайли Дженнер и трансгендерной модели Алекс Консани в показе Victoria's Secret. Она обвинила бренд в ставке на знаменитостей.

"Настоящий позор" — профессиональная модель раскритиковала выход Кайли Дженнер для Victoria's Secret
Кайли Дженнер

Поклонникам предпринимательницы и телеведущей Кайли Дженнер, возможно, и понравилось её появление на подиуме во время показа Victoria's Secret, однако модель Эдрианн Карри считает это настоящим позором, передаёт УНН со ссылкой на TMZ.

Победительница шоу «Топ-модель по-американски» (America's Next Top Model) резко раскритиковала известный бренд во время прямого эфира в понедельник. Она заявила, что даже не хочет иметь дела с Victoria's Secret, поскольку теперь для них дефилируют «проклятые Кардашьяны».

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По словам Эдрианн, Кайли — «совсем не модель» и не обладает «модельной внешностью».

Она также прошлась по трансгендерной модели, вышедшей на подиум. Хотя её имени она не назвала, совершенно очевидно, что речь идёт об Алекс Консани — обладательнице титула «Модель года» 2024 года.

Эдрианн утверждает, что Кайли и Алекс ни в коем случае не красивее «классических» моделей Victoria's Secret. Она также выразила сожаление по поводу того, что компания делает ставку исключительно на известных личностей вместо того, чтобы дать шанс кому-то неизвестному.

Кроме того, она резко раскритиковала тот факт, что Кайли надела Fantasy Bra — знаменитый бюстгальтер, украшенный бриллиантами, который, по словам Эдрианн, обычно достаётся «главной звезде» шоу.

Свой гневный спич Эдрианн завершила словами о том, что компания превратилась в посмешище — хотя самой ей, очевидно, совсем не до смеха.

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Ранее TMZ сообщали, что Кайли продемонстрировала свою фигуру на сцене в Лос-Анджелесе, а поддерживали её Крис Дженнер и Тимоти Шаламе.

В показе участвовали и другие знаменитости, не являющиеся профессиональными моделями, — в частности, Megan Thee Stallion, Тейт Макрей и участницы группы Katseye, — однако больше всего возмущения у Эдрианн вызвала именно Кайли.

Антонина Туманова

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Бренд
Victoria’s Secret