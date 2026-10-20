"Справжня ганьба" - професійна модель розкритикувала вихід Кайлі Дженнер для Victoria's Secret

Кайлі Дженнер

Шанувальникам підприємиці і телеведучої Кайлі Дженнер, можливо, і сподобався її вихід на подіум під час показу Victoria's Secret, проте модель Едріанн Каррі вважає це справжньою ганьбою, передає УНН із посиланням на TMZ.

Переможниця шоу "Топ-модель по-американськи" (America's Next Top Model) різко розкритикувала відомий бренд під час прямого ефіру в понеділок. Вона заявила, що навіть не хоче мати справу з Victoria's Secret, оскільки тепер для них дефілюють "кляті Кардаш'яни".

Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss Puss

За словами Едріанн, Кайлі — "зовсім не модель" і не має "модельної зовнішності".

Вона також пройшлася по трансгендерній моделі, яка вийшла на подіум. Хоча імені вона не назвала, цілком очевидно, що йдеться про Алекс Консані — володарку титулу "Модель року" 2024 року.

Едріанн стверджує, що Кайлі та Алекс аж ніяк не красивіші за "класичних" моделей Victoria's Secret. Вона також висловила жаль з приводу того, що компанія робить ставку виключно на відомих особистостей, замість того щоб дати шанс комусь невідомому.

Крім того, вона гостро розкритикувала той факт, що Кайлі одягла Fantasy Bra — знаменитий бюстгальтер, оздоблений діамантами, який, за словами Едріанн, зазвичай дістається "головній зірці" шоу.

Свій гнівний спіч Едріанн завершила словами про те, що компанія перетворилася на посміховисько — хоча самій їй, вочевидь, зовсім не до сміху.

"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою

Раніше TMZ повідомляли, що Кайлі продемонструвала свою фігуру на сцені в Лос-Анджелесі, а підтримували її Кріс Дженнер і Тімоті Шаламе.

У показі брали участь й інші знаменитості, які не є професійними моделями — зокрема Megan Thee Stallion, Тейт Макрей та учасниці гурту Katseye, — проте найбільше обурення в Едріанн викликала саме Кайлі.