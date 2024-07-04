Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении Соединенных Штатов с Днем независимости указал, что Украина и США одинаково ценят независимость и полагаются на храбрых защитников, даря миру надежду, что свобода будет побеждать всегда, и что свобода должна укрепляться благодаря победам каждый раз, когда тирания пытается ее уничтожить, пишет УНН.

Детали

"Поздравляем всех наших американских друзей с Днем независимости США! Мы понимаем, что означает независимость для вас, американцев, и вы видите, что для нас, украинцев, она означает то же самое. Мы одинаково ценим независимость и полагаемся на наших храбрых мужчин и женщин, которые ее защищают. Вместе мы даем надежду людям во всем мире. Надежду на то, что свобода будет побеждать всегда", - написал Зеленский в X.

Президент подчеркнул, что "настоящая независимость всегда является результатом выигранных битв, а свобода должна укрепляться благодаря победам каждый раз, когда тирания пытается ее уничтожить". "Разные поколения американцев и украинцев убедились в этом на собственном опыте, и крайне важно, чтобы нынешние поколения передали своим детям и внукам уверенную независимость и крепкую свободу", - отметил он.

"В этот день мы присоединяемся к нашему надежному союзнику, чтобы почтить эту высшую ценность для обоих наших народов. Мы делаем это с глубокой благодарностью за всю поддержку, которую Соединенные Штаты оказали и продолжают оказывать Украине в ее борьбе за свободу, независимость и безопасность, - не только свою собственную, но и всех свободных народов. Спасибо, Америка! Спасибо каждому американскому сердцу, которое бьется в унисон с отважными украинскими сердцами, которые борются за независимость. Желаю Соединенным Штатам и всем американцам силы, единства и непоколебимой веры в победу добра над злом, свободы над тиранией, жизни - над террором", - подытожил Зеленский.

США считают соглашение по безопасности частью "моста" к членству Украины в НАТО - представитель Госдепа