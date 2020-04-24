Наставник сборной Испании отказался от части заработной платы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Наставник сборной Испании по футболу Луис Энрике по собственной инициативе отказался от части заработной платы, сообщает УНН со ссылкой на "AS".
Испания не участвовала в соревнованиях в течение шести месяцев, и в лучшем случае ей потребуется еще полгода, чтобы вернуться к проведению поединков. Специалист решил отдать четверть своей зарплаты, составляет полтора млн. евро за сезон, в распоряжение Федерации.
Такой жест Энрике был сделан в знак солидарности с экономическим влиянием пандемии коронавируса на футбол.
Примечательно, что права на три розыгрыша Суперкубка Испании, приобретенные представителями Саудовской Аравией, принесет Федерации футбола Испании 120 млн. евро.