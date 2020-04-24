Наставник збірної Іспанії відмовився від частини заробітної плати
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Наставник збірної Іспанії з футболу Луїс Енріке за власною ініціативи відмовився від частини заробітної плати, повідомляє УНН з посиланням на "AS".
Іспанія не брала участь в змаганнях протягом шести місяців, і в кращому випадку їй буде потрібно ще півроку, щоб повернутися до проведення поєдинків. Фахівець вирішив віддати чверть своєї зарплати, яка становить півтора млн. євро за сезон, в розпорядження Федерації.
Такий жест Енріке був зроблений в знак солідарності з економічним впливом пандемії коронавірусу на футбол.
Примітно, що права на три розіграші Суперкубку Іспанії, придбані представниками Саудівською Аравією, принесе Федерації футболу Іспанії 120 млн. євро.