Наставник "Вольфсбурга": "Шахтер" сделал только одно удачное действие за матч
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Главный тренер немецкого "Вольфсбурга" Оливер Гласнер подвел итогам первой игры 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Коуч выразил разочарованность поражением 1:2 и считает, что “горняки” не преобладали над немецким коллективом.
“Мы разочарованы, счет должен быть другим. Мы хорошо провели начало игры, но потом увидели класс ”Шахтера“ и то, как здорово он выбегает в атаку с мячом. После перерыва мы доминировали, но не смогли воспользоваться моментами. Соперник сделал только одно успешное действие”, - подчеркнул Гласнер.
Напомним, что в матче “Вольфсбург” — “Шахтер” оба команды пробили по пенальти и не реализовали их.