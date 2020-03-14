Наставник "Вольфсбурга": "Шахтар" зробив лише одну вдалу дію за матч
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Головний тренер німецького "Вольфсбурга" Олівер Гласнер підбив підсумками першої гри 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Шахтаря", передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Коуч виразив розчарованість поразкою 1:2 та вважає, що "гірники" не переважали німецький колектив.
"Ми розчаровані, рахунок повинен бути іншим. Ми добре провели початок гри, але потім побачили клас "Шахтаря" і те, як здорово він вибігає в атаку з м'ячем. Після перерви ми домінували, але не змогли скористатися моментами. Суперник зробив лише одне успішне дію", - наголосив Гласнер.
Нагадаємо, що у матчі "Вольфсбург" – "Шахтар" обидва команди пробили по пенальті і не реалізували їх.