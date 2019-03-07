Наставник "Манчестер Юнайтед" раскрыл секрет успеха в матче с "ПСЖ"

"Это фантастика! Вера в ребят - это то, на что мы надеялись. У нас, очевидно, вышел отличный старт матча. Мы всегда верили. У нас был план, и он не состоял в контроле мяча. План заключался в том, чтобы забить первыми и остаться в игре до последних пяти или десяти минут. И у нас получилось. Фред и Мактоминей сыграли великолепно. Вероятно, этот матч стал прорывом для Фреда. Мы всегда знали, что это возможно. Это такой клуб! Это то, что мы делаем! Это просто "Манчестер Юнайтед". Два молодых игрока (Чонг и Гринвуд - ред.), которые вышли на замену, добавили нам энергии, когда нам нужен был гол", - заявил норвежец.

Также Сульшер отметил большой вклад в успехи коллектива нападающего Лукаку.

"Шесть голов в трех матчах (о Лукаку - ред.) - неплохо. Лукаку сейчас просто на высоте. Он получил свою долю критики, но мы использовали на позиции, которая подходит ему лучше. Я рад за него", - добавил наставник "Красных дьяволов".

Напомним, что "МЮ" стал первым клубом в истории плей-офф ЛЧ, который прошел соперника после домашнего поражения 0:2.