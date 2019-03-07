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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 111441 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 115618 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 118275 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118798 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 148854 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116368 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140961 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145090 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Наставник "Манчестер Юнайтед" раскрыл секрет успеха в матче с "ПСЖ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" раскрыл секрет успеха в матче с "ПСЖ"

Киев  •  УНН

 • 14454 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий относительно исторического камбэка плей-офф Лиги чемпионов, который состоялся в противостоянии английского клуба с "ПСЖ", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Это фантастика! Вера в ребят - это то, на что мы надеялись. У нас, очевидно, вышел отличный старт матча. Мы всегда верили. У нас был план, и он не состоял в контроле мяча. План заключался в том, чтобы забить первыми и остаться в игре до последних пяти или десяти минут. И у нас получилось. Фред и Мактоминей сыграли великолепно. Вероятно, этот матч стал прорывом для Фреда. Мы всегда знали, что это возможно. Это такой клуб! Это то, что мы делаем! Это просто "Манчестер Юнайтед". Два молодых игрока (Чонг и Гринвуд - ред.), которые вышли на замену, добавили нам энергии, когда нам нужен был гол", - заявил норвежец.

Также Сульшер отметил большой вклад в успехи коллектива нападающего Лукаку.

"Шесть голов в трех матчах (о Лукаку - ред.) - неплохо. Лукаку сейчас просто на высоте. Он получил свою долю критики, но мы использовали на позиции, которая подходит ему лучше. Я рад за него", - добавил наставник "Красных дьяволов".

Напомним, что "МЮ" стал первым клубом в истории плей-офф ЛЧ, который прошел соперника после домашнего поражения 0:2.

Украинские Национальные Новости

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